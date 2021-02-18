Дзун-Хемчикский район, Тува, , 08:23 — REGNUM Следователи в Туве разбираются в обстоятельствах смерти 4-месячного ребёнка в больнице Дзун-Хемчикского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, сообщение о происшествии поступило 16 февраля.

По данным следствия, девочка заболела 13 февраля, однако её мать занималась самолечением. Ребёнок был госпитализирован лишь спустя два дня с высокой температурой и воспаленным горлом. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась около 21 часа.

Возбуждено уголовное дело за «причинение смерти по неосторожности».

«Для установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении.