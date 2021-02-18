Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В Бурятии завершился суд над бывшим инспектором группы надзора лечебно-исправительного учреждения №5 УФСИН по Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его обвиняли в превышении полномочий и получении взятки.

По данным следствия, в декабре 2019 года он договорился с одним из заключённых за деньги проносить на территорию учреждения наркотики. В течение трёх месяцев он выполнял свои новые «обязанности», пронося запрещённые вещества в своём ботинке. Всего следователи насчитали пять таких эпизодов, бывший инспектор получил за это в сумме 17 тыс. рублей.

Однако, узнав о проверке банковских счетов работников ЛИУ-5 отделом собственной безопасности УФСИН, обвиняемый сделал явку с повинной. Было возбуждено уголовное дело, после чего сотрудник был уволен.

«Приговором суда бывшему инспектору лечебно-исправительного учреждения назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года», — отметили в управлении.