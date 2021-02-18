Самара, , 08:07 — REGNUM Крупный пожар произошел на продуктовом рынке в Самаре. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что вечером 17 февраля на пульт спасателям поступила информацию о пожаре на рынке «Ракита» по ул. ул. Магистральная, д. 78.

Огнеборцы привлекались на тушение пожара по повышенному рангу вызова (Пожар №3). Прибыв на место, они установили, что огонь бушует в металлическом ангаре в торговом павильоне на площади 1500 кв. метров. С огнем боролись 143 спасателя на 50 единицах техники.

Вскоре пожарные ликвидировали горение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 февраля во время тушения пожара на рынке в Волгограде огнеборцы обнаружили тело женщины.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек погибли в результате пожара на востоке Китая