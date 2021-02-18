Нюрба, Якутия, , 08:20 — REGNUM В Нюрбинском районе Якутии вынесли приговор 26-летнему местному жителю, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней племянницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Следствием и судом установлено, что подсудимый в июне 2015 и октябре 2018 года в состоянии алкогольного опьянения у себя дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на момент первого эпизода было два года.

О преступных действиях обвиняемого полиции стало известно после семейного скандала, произошедшего между матерью девочки и её братом, которые проживали в одном доме. При беседе с детьми сотрудники полиции узнали детали преступлений, и на тот момент подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

«Несмотря на давность произошедших событий, проведён большой объём следственных действий, множество судебных экспертиз», — добавили следователи.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений — были внесены представления об их устранении. В результате их рассмотрения пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд назначил педофилу 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела о совершении сексуального насилия в отношении малолетней девочки. В совершении преступления обвиняется 33-летний житель Урванского района, которого поймали в июле 2020 года при попытке изнасиловать 11-летнего ребёнка.