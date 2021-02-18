Краснодар, , 07:32 — REGNUM В Краснодаре утром 18 февраля полностью ликвидировали крупный пожар, возникший накануне в двух складских ангарах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании в складских помещениях ангарного типа на улице Конечной поступило в дежурную часть в 15:13 по местному времени. Прибывшие на место первые пожарные расчёты обнаружили, что огонь охватил два склада.

Общая площадь возгорания первоначально составляла 700 кв. метров. Впоследствии огонь перекинулся на третий ангар, площадь возгорания достигла одной тысячи кв. метров, также произошло обрушение кровли на площади 100 кв. метров.

В 16:33 была объявлена локализация пожара на площади одна тысяча кв. метров. В 05:30 18 февраля пожар, которому ранее был присвоен повышенный ранг, полностью потушили.

Отмечается, что на складах хранились ламинат и ДСП. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. К тушению были привлечены 108 человек и 34 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре 17 февраля возник крупный пожар в складских помещениях.

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