Красноярск, , 07:31 — REGNUM В Красноярске 35-летний мужчина осуждён за жестокое обращение с животным, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в ГУ МВД России по краю.

Инцидент произошёл в феврале 2020 года. В полицию сообщили о том, что в одном из общежитий Железнодорожного района Красноярска мужчина выбросил кошку в мусоропровод с седьмого этажа. Прибывшие на место сотрудники ППСП нашли кошку в мусорной камере и передали хозяйке. Животное при падении получило травмы.

Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый 35-летний красноярец был пьян и решил выбросить принадлежащую соседке кошку «из хулиганских побуждений».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жесткое обращение с животными»). Мировой суд Железнодорожного района Красноярска назначил мужчине наказание — один год лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Калужской области за жестокое обращение с животным осуждён к десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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