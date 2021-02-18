Спасск-Дальний, Приморский край, , 08:11 — REGNUM Рядом с селом Александровка в Приморье в ночь на 18 февраля в снежных заносах на дороге застряли три иномарки с людьми и два трактора, которые выдвинулись им на помощь. Из Спасска выехали семь спасателей и три единицы техники, а также пожарные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе филиала ДВРПСО МЧС РФ.

Читайте также: На Сахалине продолжаются поиски пропавшего под снежной лавиной грейдериста

Прибывшие спасатели обнаружили в машинах двоих мужчин, двоих женщин и двух трактористов, которые не смогли пробиться сквозь сугробы.

Вместе с людьми в «Тойоте» находились коза Маня и кот Басик. Используя снегоход, ГАЗ-66 и пожарную машину, спасатели и пожарные эвакуировали людей и животных в село Александровка уже к часу ночи. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Второй случай снежного плена произошёл также рядом со Спасском. Помощь потребовалась отцу и сыну, которые на автомобиле «Тойота-Королла» выехали поздним вечером из Спасска в село Воскресенка, в гости к бабушке. И также застряли на дороге — бензин заканчивался. Спасатели вовремя пришли на помощь.

«И в первом, и во втором случае у пострадавших заканчивался бензин. Всё благополучно закончилось. Не перестаём удивляться людской беспечности. Мало того, что люди игнорируют прогноз погоды и все предупреждения о том, что выезжать из населенного пункта в пургу и метель нежелательно, тем более в ночь! Так ещё и с полупустым баком едут, детей с собой берут и животных. Нельзя так рисковать», — сказал начальник Спасского поисково-спасательного подразделения МЧС Даниил Веремчук.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, в Смирныховском районе, продолжается операция по спасению пропавшего ещё 16 февраля водителя грейдера. К месту происшествия утром 18 февраля прибыли спасатели регионального МЧС.