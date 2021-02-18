Пермь, , 07:17 — REGNUM В селе Орда Пермского края пожар в частном доме унес жизни двух детей 2011 и 2017 года рождения, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в настоящее время по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Трагедия произошла вечером 17 февраля. Двое детей находились дома без присмотра взрослых. Во время пожара ребятам не удалось спастись.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии», — сказали в СУ СКР по Прикамью.