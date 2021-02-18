Ульяновск, , 06:13 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновске вынесен приговор бывшему командиру народной дружины, которого обвиняли в хищении бюджетных средств. Суд назначил условный срок, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстал экс-командир народной дружины администрации Железнодорожного района Ульяновска. Следствием установлено, что он завышал в графиках-табелях количество реальных выходов дружинников на дежурство по охране общественного порядка, организуя передачу документов с фиктивными сведениями в орган соцзащиты.

«Вводя дружинников в заблуждение, он неправомерно завладевал частью данных денежных средств», — говорится в сообщении. А

По оценке правоохранителей, ущерб, нанесённый в 2018 году региональному бюджету, превысил 185 тыс. рублей.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив два года и шесть месяцев условного лишения свободы. Также он оштрафован на 60 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что решается вопрос о подаче апелляции, так как государственное обвинение настаивало на реальном сроке.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года была раскрыта новая схема мошенничества с помощью портала «Госуслуги». Отмечалось, что в ней используется сразу несколько приёмов социальной инженерии — в частности, рассылаются оформленные в стиле портала письма о социальных выплатах, участии в розыгрыше или даже с угрозой «аннулировать доступ в случае отсутствия реакции».

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