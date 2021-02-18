Благовещенск, , 05:53 — REGNUM По уточнённым данным, в Сковородинском районе Амурской области при аварии в ночь на 18 февраля с железнодорожных путей сошли 25, а не 13 вагонов с углём. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что сход хвостовых вагонов грузового состава, гружённых углем, произошёл на перегоне станция Ангарич — станция Джиктанда Забайкальской железной дороги. В результате произошедшего был нарушен габарит пути в обоих направлениях.

В настоящее время в связи с происшествием задержаны поезда дальнего следования Владивосток — Омск (№7) и Самара — Владивосток (№12). Предполагаются задержки поездов Тында — Хабаровск (№326) и Владивосток — Москва (№1). Также отменён пригородный поезд Магдагачи — Сковородино (№6411).

По информации МЧС, пострадавших в результате аварии нет, угрозы экологической безопасности также нет. В настоящее время к месту произошедшего направлены аварийно-спасательные поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сковородинском районе Амурской области в ночь на 18 февраля с железнодорожных путей сошли 13 вагонов с углём.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амурской области сошли с рельсов 13 вагонов с углём