Тюмень, , 05:30 — REGNUM В тюменской исправительной колонии №1 никто над заключённым не издевался. Ролик с «упакованным» в мешок человеком, распространённый в интернете, является шуткой и розыгрышем. Об этом заявили уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев и региональное УФСИН после проверок инцидента.

По информации Сергея Миневцева, в ИК-1 Тюмени собственное расследования провела общественная наблюдательная комиссия.

«Заключённые говорят, что они пошутили, выслав это всё знакомому своему, который уже выложил видео. Сотрудники осмотрели того якобы потерпевшего: никаких у него нет повреждений и претензий нет. Он не считает себя потерпевшим», — сообщил Znak.com Сергей Миневцев.

Никаких противоправных действий в отношении осужденных в ИК-1 не обнаружила и комиссия УФСИН по Тюменской области. Медицинский осмотр заключённого, над которым якобы издевались, не выявил телесных повреждений.

«Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля. Материалы УФСИН России по Тюменской области по данному факту были направлены в полицию для дальнейшего принятия решения», — цитирует портал 72.ru службу исполнения наказаний.

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