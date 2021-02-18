Сана, , 04:38 — REGNUM Заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) йеменских хуситов перехвачен в небе над Йеменом средствами противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии. Об этом 18 февраля передает телеканал Al Arabiya.

БПЛА направлялся в сторону саудовского города Хамис-Мушайт. В коалиции оценили действия хуситов как «военные преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля на юге Саудовской Аравии были уничтожены два беспилотника йеменских хуситов. В этот же день они атаковали аэропорт в саудовском городе Абха с помощью четырех БПЛА.

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