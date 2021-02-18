Билибино, Чукотский АО, , 04:25 — REGNUM В Билибино на Чукотке суд признал виновным прораба НАО «Чукотская торговая компания», который обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ округа.

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Было установлено, что в конце октября 2020 года вследствие допущенных прорабом нарушений правил безопасности при демонтаже аварийного пятиэтажного дома, на 37-летнего работника обрушилась часть кирпичного дымохода. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Приговором Билибинского районного суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года два месяца.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области начата доследственная проверка по факту несчастного случая на шахте «Юбилейная».