Проведения, , 04:09 — REGNUM На Чукотке в селе Нунлигран Провиденского городского округа ранним утром 18 февраля произошла авария на участке магистральной сети теплоснабжения — без отопления остался весь населённый пункт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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У 11:00 по местному времени две магистральные ветки были частично восстановлены. Аварийно-восстановительные работы по восстановлению третьей линии и запуску отопления в жилые и административные здания, продолжаются.

Из Провидения вылетели две бригады со специалистами «Чукоткоммунхоз» и МП «Север» с необходимым оборудованием и материалами.

«Село обеспечено электроэнергией и связью. Ситуация находится на контроле губернатора и правительства Чукотки», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле утром 16 февраля произошла авария на теплосетях, в результате которой без отопления остались шесть многоэтажных жилых домов.