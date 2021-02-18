Благовещенск, , 04:12 — REGNUM В Сковородинском районе Амурской области в ночь на 18 февраля с железнодорожных путей сошли 13 вагонов с углём. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сход 13 хвостовых вагонов грузового состава, гружённых углем, произошёл на перегоне станция Ангарич — станция Джиктанда Забайкальской железной дороги. В результате произошедшего нарушен габарит пути в обоих направлениях, что привело к временной приостановке движения.

«В настоящее время задержано два пассажирских поезда, возможна задержка ещё трёх поездов, ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении представителя ведомства Д.С. Вайды.

По информации МЧС, пострадавших в результате аварии нет, угрозы экологической безопасности также нет. В настоящее время к месту произошедшего выдвинулись два аварийно-спасательных поезда.