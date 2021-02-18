Париж, , 03:24 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 439 километрах от населенного пункта Тадин. Глубина его залегания составила 12,6 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана. В результате сейсмособытия пострадали не менее десяти человек.