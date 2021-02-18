Абуджа, , 02:31 — REGNUM Силовикам Нигерии удалось освободить четырех заложников в ходе ликвидации преступной группировки в штате Кадуна на севере страны, сообщает пресс-служба нигерийского МВД.

По данным ведомства, силовики проводили операцию против бандитов в районе Бирнин-Гвари. Преступники попытались отступить, однако силовым структурам удалось их окружить и перекрыть все пути к отступлению.

«В ходе перестрелки несколько бандитов были ликвидированы, еще нескольким удалось сбежать», — добавили в ведомстве.

Также силовики освободили четырех заложников. Отмечается, что среди них — трое детей и одна женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля вооруженные боевики напали на школу в Нигерии и похитили 42 человека. В связи с этим президент страны Мохаммаду Бухари призвал начать операцию по освобождению заложников.

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