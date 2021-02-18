Цзинань, Китай, , 02:24 — REGNUM Шесть человек погибли в результате пожара на золотом руднике в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся примерно в 6:00 по местному времени, в то время как рабочие занимались обслуживание оборудование в угольной шахте Caojiawa Gold Mine, расположенной в городе Чжаоюань, сообщили источники в муниципальном правительстве.

Десять горняков оказались под завалами рудника в результате возгорания. Четырех удалось спасти. Все они были направлены в госпиталь для оказания медицинской помощи. Почте 200 человек было мобилизовано для проведения спасательной миссии.