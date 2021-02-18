Филадельфия, США, , 01:36 — REGNUM Перестрелка произошла в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), передает телеканал ABC.

Сообщается, что мужчина открыл огонь по людям в районе городского автовокзала. В результате стрельбы пострадали семь человек, стрелок был задержан. В ходе ареста у него изъяли две единицы оружия. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля неизвестные застрелили десятилетнего мальчика в городе Пасадена в США. По предварительной версии, неизвестные открыли огонь по ребенку из автомобиля.

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