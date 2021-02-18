Штутгарт, Германия, , 01:18 — REGNUM Взрыв произошел в офисном здании в городе Неккарзульм на юго-западе Германии, сообщает агентство DPA.

По данным местной полиции, взрывное устройство сработало возле главного офиса сети супермаркетов «Лидль». В результате взрыва пострадали три человека, один из них получил тяжелые ранения. Всех людей эвакуировали из здания пожарные и полицейские. Сейчас по факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в немецком городе Мемминген произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека.