Москва, , 23:58 — REGNUM Пожар произошёл вечером 17 февраля в многоэтажном жилом доме в московском районе Бибирево. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, в 22:48 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир дома, расположенного по адресу: улица Корнейчука, 59а.

В ходе тушения огня пожарно-спасательными подразделениями из горящей и соседних квартир были спасены пять человек. В течение нескольких минут возгорание было ликвидировано.

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.