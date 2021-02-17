Мадрид, 17 февраля 2021, 23:12 — REGNUM В Мадриде акция в поддержку арестованного рэпера переросла в уличные беспорядки, сообщают 17 февраля в соцсетях очевидцы событий.
Акция, проходившая в центре Мадрида в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя переросла в погромы и столкновения с полицией, которая уже применяет резиновые пули.
О пострадавших или погибших пока не сообщается.
Участники беспорядков сносят дорожные знаки, поджигают автомобили и мусорные баки.
Акции протеста проводились в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к тюремному заключению за пропаганду леворадикального терроризма и клевету в адрес королевской семьи и государственных институтов.
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