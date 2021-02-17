* запрещённая в России организация

Симферополь, , 21:03 — REGNUM В Симферополе и Севастополе постановлением суда арестованы до 15 апреля шестеро жителей Крыма, задержанные сотрудниками ФСБ за организацию и участие в ячейках джихадистской структуры «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 февраля Интерфакс.

Киевский суд Симферополя и Ленинский суд Севастополя арестовали Азамата Эюпова, Ленура Сейдаметова, Эрнеста Ибрагимова, Олега Федорова, Тимура Ялкабова и Яшара Шихаметова.

По предварительным данным, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренных ч.1 ст. 30, ст. 278 УК РФ («Покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ч. 1 статьи 205.5 УК РФ («Организация террористической организации»).

Напомним, «Хизб ут-Тахрир» («Исламская партия освобождения») (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2003 году признана Верховным судом России террористической организацией и запрещена.

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