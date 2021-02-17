Салехард, , 20:05 — REGNUM На Ямале домашняя собака породы хаски напала на детей из интерната в селе Сеяха. Животное искусало семерых детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Один ребёнок госпитализирован в Сеяхинскую участковую больницу с диагнозом укусами обеих кистей рук. У пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах. В ходе проверки установлено, что собака принадлежит местной жительнице.

Кроме того, хаски напала на участкового, сообщает «Ямал-Регион». Хаски накинулась на полицейского. Ему пришлось применить табельное оружие. Животное скончалось.

Согласно ветеринарному паспорту, застреленная собака была здоровой и привитой от бешенства. Владельцам агрессивного животного грозит административная ответственность за самовыгул собаки без намордника.