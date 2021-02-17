Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 18:57 — REGNUM В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемые оборудовали помещения в зданиях на улицах Калинина и Интернациональной игровые залы и с июля 2018 года по февраль 2021 года проводили в них азартные игры.

При обыске в этих помещениях и дома у подозреваемых нашли более 250 тысяч рублей и игровое оборудование — восемь компьютеров и девять терминалов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Всех подозреваемых задержали во Владимирской области. Один из них помещён под домашний арест, остальные фигуранты дела дали подписки о не выезде и надлежащем поведении.