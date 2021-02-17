Афины , 17 февраля 2021, 19:04 — REGNUM Автобусы и поезда в Афинах продолжают сталкиваться с проблемами из-за сильного снега, который обрушился на столицу Греции накануне, 16 февраля, сообщает AMNA.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»
Ряд районов на окраинах города, таких как Кифиссия, Пентели, Ахарнес, Тракомакедонес и Фили, полностью остались без автобусного сообщения из-за снега на дорогах и упавших деревьев.
По данным афинской организации общественного транспорта OASA, нормальная работа автобусных и троллейбусных линий постепенно восстанавливается.