Астрахань, , 18:01 — REGNUM В Астрахани начальник районного участка сети канализации МУП «Астрводоканал» признан виновным в причинении смерти по неосторожности 11-летней девочке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

11-летняя школьница упала в колодец водоотводящей сети 1 сентября 2020 года на улице Акмолинской. Люк не был закрыт крышкой. Спасатели достали девочку и в тяжелом состоянии доставили её в больницу. 28 сентября она скончалась, не приходя в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствие установило, что начальник участка сети канализации Трусовского района МУП г. Астрахани «Астрводоканал» с апреля 2018 года до сентября 2020 года не оградил люк и не дал соответствующих поручений своим подчиненным.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.