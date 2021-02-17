Познань, Польша, , 17:43 — REGNUM 16 февраля один из священников Костела Воскресения Господнего, что в польской Познани, вызвал полицию после того, как обнаружил на дверях храма крупные надписи с нецензурной бранью. Вероятнее всего, неизвестные использовали баллончик с краской. Об этом передает Onet.pl.

«Мы занимаемся этим делом, ищем причастных к данному осквернению. Пока у нас нет зацепок, но мы проверяем все записи камер видеонаблюдения, находящихся по близости. Опрашиваем всех, кто мог находиться рядом с место правонарушения», — сообщил пресс-секретарь познаньской полиции Мацей Свенциховский.

Сообщается, что аналогичный акт осквернения данного костела произошел в марте прошлого года. Тогда тоже кто-то написал на двери нецензурные выражения, однако так и не был пойман.