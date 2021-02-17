Бишкек, , 17:33 — REGNUM В Киргизии зафиксировали попытку взлома официального сайта госкомитета нацбезопасности при помощи вредоносного программного обеспечения. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в ГКНБ.

Спецслужбам удалось вычислить и задержать хакера, им оказался 46-летний киргизстанец. На принадлежащих ему технических устройствах нашли неопровержимые доказательства его причастности к попытке взлома.

Против него возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание вредоносных компьютерных программ».

Если суд признает задержанного виновным, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и шести месяцев до пяти лет лишения свободы или штрафом в размере от 180 тысяч до 300 тысяч сомов (от 156 тысяч до 260 тысяч рублей).