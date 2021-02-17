Тюмень, , 17:12 — REGNUM В Тюмени взят под стражу руководитель детского кружка, которого подозревают в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Тюмени.

В суде отметили, что заседание о мере пресечения для подозреваемого проходило в закрытом режиме, поэтому подробности дела раскрыть они не могут. В СУ СКР по Тюменской области ограничились информацией, что возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее в тюменских СМИ прошла информация о домогательствах к ученицам подросткового возраста руководителя театральной студии. Некоторых девочек он якобы приглашал на репетиции по актерскому мастерству на свою дачу.