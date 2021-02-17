Краснодар, , 17:05 — REGNUM Крупный пожар в складских помещениях тушат спасатели в Краснодаре 17 февраля, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на улице Конечной в складском помещении ангарного типа поступило к спасателям в 15:13. К моменту прибытия первого отряда спасателей горели два склада. Общая площадь возгорания составила 700 кв.м.

Пожар быстро распространился до площади 1 тыс. кв. м — огонь охватил три ангара, обрушилась кровля на 100 кв. м. По предварительной информации, внутри складов находится ламинат и ДСП. Погибших и пострадавших нет. В 16:33 объявлена локализация пожара на площади 1 тыс. кв.м.