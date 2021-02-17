Чебоксары, , 16:58 — REGNUM В Чебоксарах 25-летнего парня признали виновным в хищении денежных средств матери и оформлении на неё кредита. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Следствием установлено, что в сентябре 2020 года фигурант уголовного дела похитил сотовый телефон своей матери, где через мобильное банковское приложение и возможность бесконтактной оплаты потратил 43 тыс. рублей.

«Кроме того, он оформил на имя матери два потребительских кредита на общую сумму более 60 тыс. рублей, которые затем перевел на свой банковский счёт», — говорится в сообщении.

Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Ему назначено три года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стал 31-летний чебоксарец, который остался без 14 тыс. рублей, желая организовать свидание в кинозале и трижды оплатив аренду зала. Выяснилось, что такого кинотеатра в городе нет, а его адрес подсказала девушка.

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