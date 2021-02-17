Чебоксары, 17 февраля 2021, 16:58 — REGNUM В Чебоксарах 25-летнего парня признали виновным в хищении денежных средств матери и оформлении на неё кредита. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
Следствием установлено, что в сентябре 2020 года фигурант уголовного дела похитил сотовый телефон своей матери, где через мобильное банковское приложение и возможность бесконтактной оплаты потратил 43 тыс. рублей.
Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Ему назначено три года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стал 31-летний чебоксарец, который остался без 14 тыс. рублей, желая организовать свидание в кинозале и трижды оплатив аренду зала. Выяснилось, что такого кинотеатра в городе нет, а его адрес подсказала девушка.
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