Варшава, , 16:48 — REGNUM Дом в Быстшице-Клодзкой (Дольнослёнское воеводство Польши), в котором проживает 74-летний местный житель, был засыпан снегом, из-за чего мужчина несколько дней не мог выйти из него. Об этом передает Onet.pl.

Журналисты отмечают, что мужчина несколько дней не выходил из дома из-за сугробов. Однако, когда в доме закончилась еда, он вызвал полицию.

Полицейские, получив необычный вызов, обратилась в центр социальной защиты, сотрудники которого прочистили от снега вход в дом, а также доставили пакет с продуктами.

Они сообщили, что проживающий в доме был голоден и ослаблен.