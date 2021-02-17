Ижевск, , 16:31 — REGNUM Осуждённый за получение взяток бывший глава Удмуртии Александр Соловьев находится в реанимации. Об этом сообщила его дочь Евгения Сирик.

По ее словам, у отца в больнице она не была, разрешения на его посещения никто не дает. Со слов третьих лиц, он подписал разрешение на информирование родственников о состоянии его здоровья.

«Были слухи о проведении операции. Но это опять слухи. Завтра я точно смогу все сказать», — цитирует дочь экс-главы республики «Коммерсантъ-Ижевск». Ранее она уже говорила, что родные не могут получать разрешение на посещение Соловьева в больнице в течение предыдущей недели, адвокатам так и не удалось согласовать разрешение. Она подчеркивала, что неоднократно в СИЗО Соловьеву вызывали скорую помощь.

Также Сирик отмечала, что часть диагнозов Соловьева исключают возможность отбывать наказание в местах лишения свободы, однако при вынесении приговора эти обстоятельства не были приняты судом во внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Установлено, что при строительстве мостов через Каму и Буй он получил взятки на 134 млн рублей, долю в уставном капитале юридического лица на 2,7 млн рублей, ещё 5 млн рублей и услуги имущественного характера на 20 тыс. рублей.

14 октября прошлого года суд назначил бывшему главе Удмуртии наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей. Защита Соловьева подала апелляционную жалобу на приговор, которая была отклонена Верховным судом республики. Приговор в отношении Соловьева вступил в законную силу 3 февраля текущего года. Арестован он был в апреле 2017 года.

В настоящее время экс-главе Удмуртии 70 лет. В ходе он неоднократно жаловался на состояние здоровья. На этом основании мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на домашний арест.

Ранее в местных telegram-каналах появилась информация об ухудшении состояния здоровья Соловьева после допроса по делу экс-министра природы Удмуртии. Якобы у него отнялись ноги. Однако эти данные опроверг уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников. По его словам, Соловьеву стало плохо, он жаловался на боли в сердце. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь в одной из клиник Ижевска.

Читайте также: Осужденный экс-глава Удмуртии проходит лечение