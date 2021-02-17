Тобольский район, Тюменская область, , 16:05 — REGNUM В тюменскую деревню Ишменёво Ачирского сельского поселения Тобольского района с 18 февраля будут завозить чистую питьевую воду в связи со вспышкой гаффской болезни. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Первый подвоз воды в деревню запланирован 18 февраля в 12:00 часов. Спецтехникой завезут четыре кубометра воды. Подвоз воды будет осуществляться три раза в неделю. По установленным нормативам, на одного человека в сутки для питья и приготовления пищи рассчитано 10 литров воды», — сообщает районная администрация.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин распорядился также о дополнительном завозе продовольствия в магазины Ачирского сельского поселения.

После подтверждения диагноза «гаффская болезнь» у двух жителей деревни Ишменёво, в населённом пункте обследуются все 112 жителей.

Напомним, это не первая вспышка редкой гаффской болезни в Ачирском сельском поселении. В в октябре 2019 года данное заболевание было выявлено в деревне Ачиры, были госпитализированы 10 человек. Все они вылечились. Источником инфекции стала рыба из озера Андреевского. На данный момент специалисты Роспотребнадзора обследуют озеро в деревне Ишменёво.

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