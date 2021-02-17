Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM Прокуратура проверит законность назначения Валентина Климко на должность руководителя государственного автономного учреждения Ростовской области «Ростов-2018». В управлении учреждения находится стадион «Ростов Арена».

«Прокуратура Кировского района [Ростова-на-Дону] изучает сейчас, как проводился конкурс, в результате которого Климко назначили на должность», — цитирует ТАСС собственный источник.

Проверка связана с тем, что Климко являлся также генеральным директором компании «Армавир Девелопмент». По некоторым данным, эту информацию он скрыл от конкурсной комиссии.

Напомним, что Климко сменил на руководящем посту Павла Гаврикова, который был уволен после откровенной фотосессии на стадионе «Ростов Арена».

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