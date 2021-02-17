Москва, , 15:58 — REGNUM Информация о минировании здания Минобороны России на Фрунзенской набережной в Москве не соответствует действительности. Об этом представители ведомства сообщили 17 февраля журналистам.

В Минобороны подчеркнули, что все подразделения, находящиеся в комплексе ведомственных зданий, работают в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация об угрозе взрыва по адресу Фрунзенская набережная, дом 22/2, а также на станции метро «Парк культуры» и двух ее выходах. Отмечалось, что в экстренные службы якобы поступил анонимный звонок о заложенных бомбах.

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