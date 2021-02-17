Тобольский район, Тюменская область, 17 февраля 2021, 15:49 — REGNUM Тюменские врачи подтвердили диагноз «гаффская болезнь» у двух жителей деревни Ишменёва, доставленных в больницу Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
«Диагноз «гаффская болезнь» — алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия (АТПМ) — выставлен коллегиально на основании клинической картины и результатов проведения эпидемиологического расследования», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что оба пациента употребляли в пищу рыбу из местного озера. На данный момент ведётся обследование всех жителей Ишменёва. Специалисты Роспотребнадзора работают на ишменёвском озере: берут пробы воды, почвы, водорослей и рыбы для исследований.