История вопроса

Три жителя деревни Ачиры Тобольского района Тюменской области с 20 октября 2019 года были эвакуированы медицинской авиацией в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни. Местные жители утверждают, что заболевших больше - эвакуируют только тяжело больных. До этого в Ачирах странным образов вымерли все собаки. Предварительно установлено, что причиной заболевания послужило употребление местной рыбы