Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер переведён в следственный изолятор № 4, расположенный на территории регионального управления ФСБ России.

Ранее Майер был помещён в одиночную камеру СИЗО № 1. По мнению адвоката бывшего чиновника, это было сделано для оказания давления на его подзащитного. Как пишет 1rnd.ru, в настоящее время условия пребывания экс-министра улучшились.

ИА REGNUM сообщало, что Андрей Майер стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после выявленных нарушений при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. Бывшего чиновника задержали в конце декабря 2020 года.

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