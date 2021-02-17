Симферополь, , 15:25 — REGNUM Шестеро сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны на территории Крыма, об этом стало известно 17 февраля.

«Оперативно-следственные мероприятия по месту жительства подозреваемых были проведены сегодня утром. В ходе обысков была изъята экстремистская литература», — сообщил Крыминформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля ФСБ сообщил о задержании в четырех регионах РФ, в том числе в Крыму, сторонников другой запрещенной в России террористической организации. 16 февраля в Крыму были арестованы двое подозреваемых в участии в финансировании международных террористов.