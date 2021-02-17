Джакарта, , 15:16 — REGNUM В Индонезии за сутки скончались 192 пациента с COVID-19, сообщает Kompas.

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Всего с начала пандемии в Индонезии скончались 33 788 человек.

По данным источника, количество выздоровевших пациентов также растет. В Индонезии в общей сложности 1 047 676 пациентов выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние 24 часа в Индонезии подтвердили 9687 новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 17 февраля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 243 646 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве молодежи и спорта заявили, что вакцинация спортсменов от коронавируса начнется на этой неделе.

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