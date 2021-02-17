Баткен, Киргизия, 17 февраля 2021, 14:57 — REGNUM Киргизские пограничники задержали шестерых граждан Таджикистана, которые попытались незаконно вывезти из Киргизии крупную партию минеральных удобрений. Об этом сообщили в пограничной службе республики.
Контрабандистов поймали в местности Борбордук Лейлекского района Баткенской области.
По информации ведомства, таджикистанцы на двух грузовиках марки «Shacman» везли через киргизско-таджикскую границу 338 мешков селитры без разрешительных документов.