Абуджа, 17 февраля 2021, 14:47 — REGNUM Неизвестные боевики совершили нападение на среднюю школу в штате Нигер, расположенном на центрально-западной части Нигерии, похитив большое число учащихся, сообщает со ссылкой на местные власти 17 февраля Reuters.
По словам официального представителя губернатора штата, нападение произошло в ночь на 17 февраля в районе Кагара. Целью боевиков стал правительственный технический колледж.
На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.