Сочи, Краснодарский край, , 14:46 — REGNUM Четыре снежных лавины сошло в горных районах Сочи за минувшие сутки, причиной стал сильный снегопад. Информация поступила 17 февраля.

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По данным ГУ МЧС по региону, три лавины сошли на трассах ГКК «Альпика-Сервис» и СТК курорт «Красная Поляна». Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, однако лыжные трассы на курортах временно закрыли.

По данным Краснодарского ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», очень сильный снег в предгорной и горной зоне Сочи сохранится до середины дня 17 февраля.

Снегопады накрыли регион 13−14 февраля, с 16 февраля прибавились ещё и аномальные морозы. В настоящее время режим повышенной готовности действует в Апшеронском районе — там несколько хуторов оказались буквально отрезаны от мира снежными заносами. А в Курганинском районе из-за большого объёма снега получила повреждения кровля многоквартирного жилого дома. В ряде муниципалитетов на дистанционное обучение временно перевели школьников.