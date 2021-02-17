Нижневартовск, Югра, , 14:38 — REGNUM Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наложил на начальника управления МВД по Югре Дамира Сатретдинова дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за действия подчинённых на «Уроке мужества» в Нижневартовске. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напоминается, что 15 января в одной из школ города Нижневартовска местной полицией был проведён урок, на котором детям демонстрировали использование спецсредств при условно «массовых беспорядках».

«Привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям МВД России считает недопустимым», — сообщает Ирина Волк.

Помимо Дамира Сатретдинова, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник УРЛС УМВД России по Югре Сергей Селезнёв и начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску Сергей Усенко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре проводится полицейская проверка урока мужества с «игрой в протест»