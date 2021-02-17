Харьков, Украина, , 14:21 — REGNUM В Харьковской области на автодороге Киев — Харьков — Должанский перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

В полиции считают, что 41-летний водитель автобуса мог не справиться с управлением.

«По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины случившегося.

Напомним, ранее Верховная рада Украины ужесточила ответственность за некоторые нарушения правил дорожного движения, в частности, за езду в нетрезвом виде.

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