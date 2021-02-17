Харьков, Украина, 17 февраля 2021, 14:21 — REGNUM В Харьковской области на автодороге Киев — Харьков — Должанский перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
В полиции считают, что 41-летний водитель автобуса мог не справиться с управлением.
Правоохранители устанавливают причины случившегося.
Напомним, ранее Верховная рада Украины ужесточила ответственность за некоторые нарушения правил дорожного движения, в частности, за езду в нетрезвом виде.
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