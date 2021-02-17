Элиста, , 14:03 — REGNUM В столице Республики Калмыкия выявлен новый случай бешенства. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В соответствии с распоряжением главы Калмыкии Бату Хасикова, на территории одного из подворий в переулке Кирпичном в Элисте установлен карантин.

До полной ликвидации очага опасного заболевания на территории подворья и прилегающих улицах запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить их за пределы неблагополучной зоны.

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