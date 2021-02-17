Буйнакский район, Дагестан, , 14:00 — REGNUM В Дагестане из-за аварии на электросети остались без света жители двух районов. Электроснабжения лишились почти 32 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. детей, сообщили в региональном спасательном ведомстве. Причиной отключения стал сильный ветер, порывы которого достигали 11 м/с.

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«В 10:20 произошло частичное отключение электроснабжения в Буйнакском и Акушинском районах. Всего в зоне отключения 125 трансформаторных пунктов, 35 населенных пунктов с населением 31 745 человек, в том числе 7811 детей», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время на месте аварии восемь бригад электриков устраняют последствия аварии. Назвать точное время запуска энергоснабжения пока не представляется возможным, так как непогода продолжает буйствовать в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде субъектов Северного Кавказа отмечается ухудшение погодных условий. В связи с этим спасательные службы объявили по регионам штормовое предупреждение по снегопаду, ураганному ветру и лавинам.