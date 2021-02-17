Абуджа, , 14:01 — REGNUM При нападении вооруженной группы неизвестных на государственный колледж в городе Кагара, расположенном в западной части Нигерии, похищены сотни студентов и преподавателей учебного заведения. Об этом 17 февраля сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей. Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать», — приводит AFP слова местного чиновника.

В то же время, по информации местной газеты Vanguard, ссылающейся на представителей властей, в результате атаки один из студентов был убит и еще несколько ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 19 боевиков из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы в штате Борно на северо-востоке Нигерии.