Тбилиси, , 13:58 — REGNUM В Тбилиси 17 февраля впервые за текущую зиму выпал снег, что вызвало заторы на дорогах города. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

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По данным журналистов, для многих жителей грузинской столицы обильный снегопад стал неожиданностью. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал автолюбителей, которые не подготовились к заснеженным дорогам, пока не пользоваться личным транспортом.

«Хочу попросить всех, кто ездит на личном автомобиле, и у кого не стоят зимние покрышки. В первую очередь мы должны заботиться друг о друге, о здоровье и безопасности жизни друг друга», — сказал Каладзе.

Он отметил, что дорожные службы убирают снег и посыпают дороги технической солью. В Тбилиси также временно запрещен въезд грузовых автомобилей.

Стоит отметить, что в Грузии 17 февраля из-за обильного снегопада на двух участках трассы международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс закрыто движение для всех видов транспорта.

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